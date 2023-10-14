Самые мощные в мире минометы «Тюльпан»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Расчеты минометов «Тюльпан» разбивают укрепления украинских боевиков
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают громить противника на поле боя.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Миномет 2С4 «Тюльпан»
Эти 240-мм самоходные минометы наводят страх на украинских боевиков. И не зря. «Тюльпан» является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет. Боевая машина мощными залпами уничтожает бронированную технику противника, оборонительные сооружения и укрепленные позиции.
Минобороны показало кадры работы расчета на купянском направлении.
Тяжело в учении — легко в бою
Российские бойцы продолжают подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны России. Так, например, расчеты 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» и операторы носимых противотанковых управляемых ракетных комплексов в ходе боевой подготовки совершенствуют приемы стрельбы.
Кроме того, военнослужащие изучают основы тактической медицины, армейской тактической стрельбы, инженерного оборудования позиций и работы с беспилотными летательными аппаратами.
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