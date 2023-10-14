Самые мощные в мире минометы «Тюльпан»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Миномет 2С4 «Тюльпан»

Эти 240-мм самоходные минометы наводят страх на украинских боевиков. И не зря. «Тюльпан» является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет. Боевая машина мощными залпами уничтожает бронированную технику противника, оборонительные сооружения и укрепленные позиции.

Минобороны показало кадры работы расчета на купянском направлении.

Тяжело в учении — легко в бою

Российские бойцы продолжают подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны России. Так, например, расчеты 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» и операторы носимых противотанковых управляемых ракетных комплексов в ходе боевой подготовки совершенствуют приемы стрельбы.

Кроме того, военнослужащие изучают основы тактической медицины, армейской тактической стрельбы, инженерного оборудования позиций и работы с беспилотными летательными аппаратами.