Символически или нет? Зачем США отправили два авианосца ближе к Израилю

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США отправили авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в восточную часть Средиземного моря

Фото, видео: REUTERS / U.S Naval Forces Central Command / U.S. 6th Fleet; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Американская и израильская разведки потерпели крах, проглядев нападение ХАМАС на еврейское государство. А палестинская группировка, по разным сведениям, готовилась к этому около двух лет.

Сейчас около двух миллионов жителей сектора Газа фактически находятся в западне. Вокруг высокий забор. Есть шесть КПП — все они закрыты. Пять из них, потому что выходят на территорию Израиля, а ему не нужны в прифронтовой зоне беженцы. Шестое КПП ведет в Египет, но его власти тоже не спешат приютить сотни тысяч напуганных и голодных людей. Не выпускать мирное население в интересах и боевиков ХАМАС. Это для них живой щит.

Генсек ООН призвал обе стороны ближневосточного конфликта соблюдать правила войны. Он заявил что боевики ХАМАС должны отпустить заложников, а Израиль — прекратить бомбардировки. Министр обороны Израиля заявил, что армия борется с «животными», имея в виду боевиков ХАМАС. Вот только применяются такие методы, что страдают, прежде всего, обычные люди, которые этих боевиков, может, и в глаза не видели. Несколько стран мира полностью и безоговорочно встали на сторону Израиля. Прежде всего, это Великобритания и США. Они шлют войска к зоне конфликта. В Восточное Средиземноморье переброшена авианосная группа во главе с «Джеральдом Фордом». Это, собственно, плавучий аэродром, самый большой корабль современности. Плюс группа поддержки — крейсер и четыре эсминца.

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А им вслед идет еще одна авианосная группа во главе с «Дуайтом Эйзенхауэром» — этот авианосец поменьше, постарше. Зато послужной список — ого-го. Участвовал во всех военных операциях США на Ближнем Востоке, начиная с «Бури в Пустыни». Неужели два авианосца будут гонять боевиков-подпольщиков на клочке суши размером пять на сорок километров?

«Я не понимаю, зачем США туда подтаскивают авианосные группы, в Средиземное море? Анонсируют, вроде, второй. Смысл? Я не очень вижу, что они собираются бомбардировать Ливан или чего еще. Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Там есть люди, которые уже ничего не боятся. Нужно не этим способом решать проблемы, а искать поиск компромиссных решений», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Ощущение, что вот этим размашистым военным ответом, Израиль и США как будто пытаются нивелировать провал в обороне, который позволил такой атаке состояться.

Подумайте сами — ХАМАС заявил, что готовил нападение больше года. Сотни боевиков обучили, снарядили. У каждой атакующей группы был четкий план действий и целей. Они в первые часы после прорыва взяли штурмом несколько крупных военных баз. В подземных бункерах заранее накопили тысячи ракет, которые пробили ПВО «Железный купол».

И всю эту гигантскую подготовительную работу проглядели и в израильской разведке (Моссад), и в ЦРУ. А в сам момент удара армия Израиля оказалась неспособна противостоять нападению. Боевики добежали, куда смогли физически добежать. И убили столько человек, на сколько хватило патронов. И вот теперь вопросы — а как такое могло произойти — заглушаются разрывами израильских бомб и ревом двигателей американских палубных бомбардировщиков. И все же — а как такое могло произойти? Наш корреспондент Антон Золотницкий расскажет. Все подробности — в его репортаже.

Тема:
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