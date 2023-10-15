Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо

Международный аэропорт Алеппо оказался полностью выведен из строя после ударов Израиля. Об этом сообщили в Минобороны Сирии.

Прежде стало известно, что ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) наносит артиллерийские удары по Сирии. Это стало ответом на «источник стрельбы» по еврейскому государству с территории арабской страны. Сообщалось, что сирены тревоги звучали в израильских населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма.

«Около 23:35 14 октября Израиль нанес удары по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя», — заявили в Минобороны Сирии.

Израиль обстреливает аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.