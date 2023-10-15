Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
Армия обороны Израиля обосновала свои действия ответом на открывшуюся по ним стрельбу с территории арабской страны.
Фото: www.globallookpress.com / Stringer
Международный аэропорт Алеппо оказался полностью выведен из строя после ударов Израиля. Об этом сообщили в Минобороны Сирии.
Прежде стало известно, что ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) наносит артиллерийские удары по Сирии. Это стало ответом на «источник стрельбы» по еврейскому государству с территории арабской страны. Сообщалось, что сирены тревоги звучали в израильских населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма.
«Около 23:35 14 октября Израиль нанес удары по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя», — заявили в Минобороны Сирии.
Израиль обстреливает аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии
Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.
В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.
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