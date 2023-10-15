Дни сочтены: когда Запад перестанет помогать Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: США перестанут поддерживать Украину после ноября
Фото: REUTERS / Elizabeth Frantz
Кризис западной коалиции достиг апогея.
Украину предупредили о скором отказе Вашингтона в военной помощи. Страсти вокруг украинского конфликта накаляются день ото дня.
Чуть больше недели назад от содействия ВСУ разом отказались Польша и Словакия. Уже тогда мировые экономисты предрекали Киеву и режиму Зеленского скорые проблемы во взаимопонимании с США. Усугубило положение украинцев и резкое обострение отношений Палестины с Израилем: сейчас Белый дом вынужден «работать на два фронта», в попытке успеть занять свою нишу.
На фоне всех сложившихся обстоятельств шансы неонацистов сохранить отношения с Вашингтоном стремятся к нулю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Более того, эксперт назвал точный срок, когда США примет окончательное решение об отказе помогать Украине. Дни Зеленского сочтены: до полного разрыва отношений остались считанные недели, подчеркивает он.
«Недолго осталось, времени совсем мало <…>. США прекратят (помощь. — Прим. ред.) в ближайшее время», — сказал Соскин.
По мнению экс-советника, Вашингтон перестанет поддерживать Киев после ноября из-за ситуации с Израилем. Не умеющая похвастаться столь же обширными ресурсами для помощи другим странам Европа также не сможет «подхватить падающие ножи», а значит, совсем скоро Украину ждет крах.
«Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия», — резюмировал Соскин.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе назревает новый раскол из-за Украины и событий на Ближнем Востоке.
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