Кризис западной коалиции достиг апогея.

Украину предупредили о скором отказе Вашингтона в военной помощи. Страсти вокруг украинского конфликта накаляются день ото дня.

Чуть больше недели назад от содействия ВСУ разом отказались Польша и Словакия. Уже тогда мировые экономисты предрекали Киеву и режиму Зеленского скорые проблемы во взаимопонимании с США. Усугубило положение украинцев и резкое обострение отношений Палестины с Израилем: сейчас Белый дом вынужден «работать на два фронта», в попытке успеть занять свою нишу.

На фоне всех сложившихся обстоятельств шансы неонацистов сохранить отношения с Вашингтоном стремятся к нулю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Более того, эксперт назвал точный срок, когда США примет окончательное решение об отказе помогать Украине. Дни Зеленского сочтены: до полного разрыва отношений остались считанные недели, подчеркивает он.

«Недолго осталось, времени совсем мало <…>. США прекратят (помощь. — Прим. ред.) в ближайшее время», — сказал Соскин.

По мнению экс-советника, Вашингтон перестанет поддерживать Киев после ноября из-за ситуации с Израилем. Не умеющая похвастаться столь же обширными ресурсами для помощи другим странам Европа также не сможет «подхватить падающие ножи», а значит, совсем скоро Украину ждет крах.

«Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия», — резюмировал Соскин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе назревает новый раскол из-за Украины и событий на Ближнем Востоке.