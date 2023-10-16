Полковник ВСУ Лисюк признал превосходство российской армии: «Трудно идти вперед»

Украинский офицер отметил мощную оборону и более совершенную технику на вооружении бойцов РФ.

Командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Дмитрий Лисюк признал превосходство российской армии и в плане мощных оборонительных позиций, и в техническом обеспечении. В интервью британской газете The Guardian офицер рассказал, что украинское контрнаступление на юге Запорожской области было крайне тяжелым.

«Очень трудно идти вперед», — сказал Лисюк, перечислив основные препятствия.

По словам полковника ВСУ, в числе этих препятствий минные поля, обширная сеть оборонительных траншей, а также атаки дронов-камикадзе. Кроме того, российская армия обладает численным преимуществом, более совершенными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательным оборудованием.

Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал согражданам о ситуации на фронте. По его словам, разрекламированное украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства также объяснил, почему наступательные действия со стороны Киева все еще происходят.

Наступление, о котором задолго до начала упоминали представители украинской власти, было объявлено 4 июня. В Минобороны РФ по ходу боевых действий не раз отмечали, что атаки ВСУ успешно отражаются российскими бойцами, а националисты, вооруженные НАТО, лишь теряют живую силу и предоставленную Западом технику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине всех военнообязанных призвали самостоятельно явиться в военкоматы.