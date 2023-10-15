На Украине призвали всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы

На Украине обязали явиться в военкоматы всех военнообязанных граждан страны, включая женщин- медиков. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Отмечается, что явиться военнообязанным украинцам нужно «для обновления данных».

Фитьо в обращении к гражданам заявил, что долг защищать свою страну прописан в Конституции Украины. И чтобы быть готовыми исполнять свой долг, необходимо прийти в военкоматы для обновления своих учетных данных.

Прежде ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов заявил, что провал летнего контрнаступления ВСУ приведет к неизбежной мобилизации в стране.

Кроме того, как писал ранее 5-tv.ru, на Украине рассматривают законопроект, который позволит мобилизовать мужчин до 70 лет.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.