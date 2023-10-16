«Здесь больше трепета»: солистки «Фабрики» о концертах перед военнослужащими
Солистки группы «Фабрика» не могут сдержать слез на концертах для военнослужащих
Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru
Какие эмоции переполняют известных певиц, когда они выступают на сцене перед защитниками Родины?
Во время выступлений перед российскими военнослужащими невозможно сдержать слез. Об этом с корреспондентом 5-tv.ru поделились солистки группы «Фабрика» на концерте в поддержку участников СВО в рамках проекта «Агитбригады имени Руслановой» в филиале госпиталя им. Бурденко.
«Здесь больше трепета. Ответственность та же, но больше трепета. Более глубокие события и вещи. Тут, наверное, каждый раскрывается по-другому, как ни крути», — подчеркнула участница коллектива Ирина Тонева.
Наиболее эмоциональной группа считает композицию «Мама молодая». По словам артисток, в прошлый раз на концерте перед военнослужащими во время исполнения этой песни растрогались они все.
«У нас есть потрясающая песня — „Мама молодая“. В прошлый раз я видела, как нас по очереди всех накрыло. Эта песня звучала особенно нежно и трепетно. В какой-то момент было трудно ее исполнять», — призналась Валерия Девятова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что любят слушать российские солдаты.
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