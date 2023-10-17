В Белгородской области сбит беспилотник
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С атакой украинских террористов справились силы противовоздушной обороны (ПВО).
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
В Белгородской области успешно сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
С атакой украинских террористов справились силы противовоздушной обороны (ПВО). В данный момент экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры или пострадавших нет
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