В Белгородской области сбит беспилотник

В Белгородской области успешно сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

С атакой украинских террористов справились силы противовоздушной обороны (ПВО). В данный момент экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры или пострадавших нет