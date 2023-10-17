Минздрав Газы сообщил о гибели 500 человек при ударе Израиля по больнице
Al Jazeera: в Газе заявили о гибели 500 человек при обстреле больницы
Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri
В Палестине объявил трехдневный траур по жертвам атаки.
В результате израильского удара по больнице в секторе Газа погибли более 500 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы.
«Более 500 жертв при обстреле больницы „Аль-Ахли Аль-Маадани“», — говорится в сообщении.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара.
Ранее в этот день верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что если Израиль продолжит совершать преступления, то мусульмане и силы сопротивления дойдут до исступления, и уже никто не сможет их остановить.
Аятолла подчеркнул, что Израиль совершает геноцид на глазах всего мира, а также призвал судить правительство страны. Лидер Ирана призвал немедленно прекратить бомбардировки.
В свою очередь Египет и Иордания отказались принимать на своих территориях беженцев из сектора Газа. Король Иордании Абдалла II после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что нельзя «вешать» судьбу палестинцев на другие страны и нужно найти дипломатическое решение, которое позволит разрешить спор Израиля и Палестины.
Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.
В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого Минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.
Ранее 5-tv.ru показал, что происходит в больницах Израиля и сектора Газа.
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