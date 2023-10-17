Минздрав Газы сообщил о гибели 500 человек при ударе Израиля по больнице

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Al Jazeera: в Газе заявили о гибели 500 человек при обстреле больницы

Минздрав Газы сообщил о гибели 500 человек при ударе Израиля по больнице

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В Палестине объявил трехдневный траур по жертвам атаки.

В результате израильского удара по больнице в секторе Газа погибли более 500 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы.

«Более 500 жертв при обстреле больницы „Аль-Ахли Аль-Маадани“», — говорится в сообщении.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара.

Ранее в этот день верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что если Израиль продолжит совершать преступления, то мусульмане и силы сопротивления дойдут до исступления, и уже никто не сможет их остановить.

Аятолла подчеркнул, что Израиль совершает геноцид на глазах всего мира, а также призвал судить правительство страны. Лидер Ирана призвал немедленно прекратить бомбардировки.

В свою очередь Египет и Иордания отказались принимать на своих территориях беженцев из сектора Газа. Король Иордании Абдалла II после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что нельзя «вешать» судьбу палестинцев на другие страны и нужно найти дипломатическое решение, которое позволит разрешить спор Израиля и Палестины.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого Минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.

Ранее 5-tv.ru показал, что происходит в больницах Израиля и сектора Газа.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
18 окт
Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа
17 окт
«Остался один день»: что происходит в больницах Израиля и сектора Газа
17 окт
На пороге катастрофы: вмешается ли «Хезболла» в войну Израиля и ХАМАС
17 окт
200 долларов за баррель: ради чего США разжигают конфликты по всему миру
17 окт
«Не справилась»: в Израиле назвали виновных в допущении нападения ХАМАС
17 окт
«Ни Иордания, ни Египет»: Абдалла II заявил об отказе принять беженцев из Газы
17 окт
«Россия станет великой»: предсказания Жириновского, которые сбылись
17 окт
«Вы хотите?» — Египет пригрозил Западу в ответ на его давление
17 окт
Лидер Ирана назвал геноцидом действия Израиля и пригрозил возмездием мусульман
17 окт
Число погибших в Израиле россиян выросло до 16 человек
+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.35
0.06 102.75
0.23
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Последние новости

0:12
Внешность не главное: 5 качеств женщины, перед которыми не устоит ни один мужчина
0:03
Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа
23:47
Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью 165 километров
23:31
Умер российский ученый Николай Ющук
23:15
Очередное вранье Запада? Опубликованы кадры обломков сбитой в зоне СВО ракеты ATACMS
22:59
«Продали за копейки»: Веденеева из-за санкций лишилась крупного бизнеса

Сейчас читают

Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это
Приезжают даже афроамериканцы: бойцы армии России о происходящем в зоне СВО
Кому нужно срочно заглянуть в «личный кабинет», чтобы не попасть в должники
Сосудистый хирург из Германии: «Фитаты в чашке Петри убивают почти все виды раковых клеток человека»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России