Минздрав Газы сообщил о гибели 500 человек при ударе Израиля по больнице

В Палестине объявил трехдневный траур по жертвам атаки.

В результате израильского удара по больнице в секторе Газа погибли более 500 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы.

«Более 500 жертв при обстреле больницы „Аль-Ахли Аль-Маадани“», — говорится в сообщении.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара.

Ранее в этот день верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что если Израиль продолжит совершать преступления, то мусульмане и силы сопротивления дойдут до исступления, и уже никто не сможет их остановить.

Аятолла подчеркнул, что Израиль совершает геноцид на глазах всего мира, а также призвал судить правительство страны. Лидер Ирана призвал немедленно прекратить бомбардировки.

В свою очередь Египет и Иордания отказались принимать на своих территориях беженцев из сектора Газа. Король Иордании Абдалла II после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что нельзя «вешать» судьбу палестинцев на другие страны и нужно найти дипломатическое решение, которое позволит разрешить спор Израиля и Палестины.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого Минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.

Ранее 5-tv.ru показал, что происходит в больницах Израиля и сектора Газа.