«Остался один день»: что происходит в больницах Израиля и сектора Газа

Израильские и палестинские больницы переполнены. В госпиталях Газы назревает катастрофа: из-за постоянных перебоев с энергией может отключиться реанимационное оборудование.

В Тель-Авиве приходят в себя те, кто пережил теракты 7 октября. Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Тель-Авив подвергается ракетным ударам ежедневно, поэтому персонал и пациенты местных больниц постепенно переезжают из небоскребов под землю. Медицинский андеграунд.

Мы находимся в больнице «Ихилов», это одна из самых укрепленных больниц Израиля. Все, что находится ниже уровня земли, а мы сейчас — на минус четвертом этаже, это одно большое бомбоубежище, в котором есть все необходимое для того, чтобы спасать жизни в самых серьезных обстоятельствах.

Здесь своя система вентиляции, то есть это автономное подземелье, медицинский бункер. Здесь пациенты в безопасности: убежище способно выдержать любой удар, кроме ядерного.

«После второй Ливанской войны, когда Тель-Авив был атакован ракетами, мы решили, что нам нужно такое здание, которое позволяло бы оказывать медицинские услуги на высшем уровне и лучшим образом оберегало бы от внешних угроз», — отметил профессор Рони Гамзо.

Здесь же проходят реабилитацию жертвы теракта 7 октября. Сегодня они рассказывали о том, что им пришлось пережить, группе дипломатов из 30 стран.

Ширел Дебаи скрывалась от террористов в комнате, в которой было 40 человек. Это ее спасло: боевики устали добивать такое количество раненых из автоматов и просто закидали помещение гранатами.

«Пуля попала мне в колено, нас закидали гранатами. Мы выжили только потому, что мужчина накрыл гранату своим телом», — говорит девушка.

Томер Садик — участник рейв-фестиваля. Он пытался уехать на машине, пуля боевиков попала в руку, другая пуля повредила двигатель.

Пришлось бросить автомобиль и спасаться бегством. Не истек кровью лишь благодаря медикам — они вскоре погибли.

«Мы добрались до медицинского пункта, меня перевязали, потом появились люди, стали кричать: „Бегите“, я позже узнал, что в медпункт закинули гранату и он превратился в братскую могилу. Я увидел глаза террористов, они полны ненависти», — рассказал Садик.

Больницы в Газе тоже переполнены. Электричество — только от генераторов, медикаменты заканчиваются, врачи Красного Полумесяца бьют тревогу.

«Остался всего один день до того, как в больницах закончится топливо, необходимое для выработки электроэнергии. Мы не смогли вылечить 400 пациентов, в том числе в палатах интенсивной терапии», — говорит одна из сотрудниц.

В секторе Газа роют десятки могил. Вручную с таким объемом работ не справиться, поэтому тела закапывают бульдозерами - сколько людей погребены под руинами домов, неизвестно.

«Страдаю не только я, страдает весь палестинский народ в Газе, страдает очень сильно, нас вытаскивали из-под завалов, среди трупов», — рассказал житель Газы Джамиль Сафи.

Израильтяне и палестинцы обращаются к международному сообществу с одинаковым посланием: «Посмотрите, как страдает наш народ! Поддержите нас!» У каждой из сторон — своя правда, и на то, чтобы распутать этот клубок взаимных претензий, осталось совсем немного времени — до начала наземной операции в Газе, после которой все мирные варианты решения конфликта станут практически невыполнимыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле назвали виновных в допущении нападения ХАМАС.