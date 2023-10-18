Канцлера Шольца сняли с самолета из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве

Всех пассажиров попросили лечь на землю на аэродроме.

Это кадры воздушной тревоги в Тель-Авиве. В тот самый момент, когда поддержать израильский народ прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.

Сразу после спуска из самолета над головой немецкой делегации полетели ракеты. Несколько минут лидер Германии пробыл в таком положении, после чего его срочно увели в ближайшее бомбоубежище.

Олаф Шольц 17 октября побывал в Израиле с «визитом солидарности». Политик осудил атаку ХАМАС на Израиль, охарактеризовав ее «беспрецедентным нападением».