Канцлера Шольца сняли с самолета из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве
Bild: Шольц покинул самолет перед вылетом из Тель-Авива из-за воздушной тревоги
Фото, видео: globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru
Всех пассажиров попросили лечь на землю на аэродроме.
Это кадры воздушной тревоги в Тель-Авиве. В тот самый момент, когда поддержать израильский народ прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.
Сразу после спуска из самолета над головой немецкой делегации полетели ракеты. Несколько минут лидер Германии пробыл в таком положении, после чего его срочно увели в ближайшее бомбоубежище.
Олаф Шольц 17 октября побывал в Израиле с «визитом солидарности». Политик осудил атаку ХАМАС на Израиль, охарактеризовав ее «беспрецедентным нападением».
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