Решение принято: Иордания отменила саммит в Аммане с участием Джо Байдена

18 октября должен был состояться визит президента Штатов.

Запланированный на 18 октября саммит в Аммане с участием президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена отменен. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади.

«Мы приняли решение не проводить четырехсторонний саммит в Аммане», — сообщил он.

Накануне состоялся совместный брифинг канцлера Германии Олафа Шольца с королем Иордании Абдаллой II, на котором глава королевства подчеркнул, что государство больше не примет беженцев из сектора Газа, этот вопрос строго стал для Иордании «красной линией».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.