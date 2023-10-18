Решение принято: Иордания отменила саммит в Аммане с участием Джо Байдена
Иордания отменила саммит в Аммане с участием Джо Байдена
Фото: www.globallookpress.com / Mohammad Abu Ghosh
18 октября должен был состояться визит президента Штатов.
Запланированный на 18 октября саммит в Аммане с участием президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена отменен. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади.
«Мы приняли решение не проводить четырехсторонний саммит в Аммане», — сообщил он.
Накануне состоялся совместный брифинг канцлера Германии Олафа Шольца с королем Иордании Абдаллой II, на котором глава королевства подчеркнул, что государство больше не примет беженцев из сектора Газа, этот вопрос строго стал для Иордании «красной линией».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.
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