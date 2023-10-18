«Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля

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Алексей Панков
Алексей Панков 135 0

Представители организации призвали жителей арабских стран выходить на протесты.

«Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Ливанское движение «Хезболла» объявило среду, 18 октября, «днем гнева» против Израиля. Соответствующая новость появилась в Telegram-канале организации.

Представители движения на фоне удара израильской армии по больнице в Газе призвали жителей арабских и исламских стран выйти на протесты. Они также потребовали от международных организаций принять незамедлительные меры против массовых убийств и геноцида «угнетенного палестинского народа».

«Всех осуждающих заявлений уже недостаточно, и мы настоятельно призываем народ нашей арабской и исламской страны предпринять срочные действия на улицах и площадях, чтобы выразить сильный гнев и оказать давление на правительства», — отмечается в заявлении.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. После нее последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате израильского удара по больнице в секторе Газа погибли более 500 человек. Все они исключительно гражданские лица.

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