При атаке школы ООН в лагере беженцев в Газе погибли шесть человек

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 80 0

На территории сектора больше не осталось безопасных мест.

При атаке школы ООН в лагере беженцев в Газе погибли шесть человек

Фото: Reuters / Mohammed Salem

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Со стороны Израиля совершена атака по школе Организации Объединенных Наций (ООН) в лагере для гражданских Эль-Магази. Такой новостью поделились в пресс-службе агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев на Ближнем Востоке (БАПОР).

По имеющимся данным, в результате ракетного удара погибли по меньшей мере шесть человек. Еще десятки людей, включая сотрудников, получили ранения.

«По меньшей мере шесть человек были убиты сегодня днем <…>. Десятки человек получили ранения (включая сотрудников БАПОР), а школе был нанесен серьезный ущерб. Вероятно, цифры будут выше. Это возмутительно и еще раз демонстрирует вопиющее пренебрежение к жизням мирных жителей», — сообщается в заявлении организации.

В ООН подчеркнули, что в Газе больше не осталось безопасных мест. Погибнуть можно даже при нахождении на объектах БАПОР.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников. Это произойдет при прекращении огня.

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