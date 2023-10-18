ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников

Какие условия выдвинули боевики?

Представители ХАМАС заявили о готовности отпустить всех заложников. Такой новостью поделился член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук в беседе с телеканалом Al-Jazeera.

По его словам, на подобные действия боевики пойдут только в случае прекращения огня. Абу-Марзук добавил, что из-за регулярных атак израильской армии ХАМАС не может транспортировать и отпускать заложников.

«Если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», — рассказал член политбюро.

Сейчас в плену у ХАМАС находится порядка 250 человек. Еще 22 заложника погибло в результате непрекращающихся атак израильской армии.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. За этим последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Израиле нашли виновных в допущении нападения ХАМАС.