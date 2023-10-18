Наши танки самые надежные: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Танкисты на купянском направлении в зоне проведения СВО работают на переднем крае и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям российских войск, нанося мощные огневые удары по противнику. Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их же камеры фиксируют попадания. Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В дальнозоркий тепловизор видно, как близко противник — всего в пяти километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую.

Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск (ПВО ВДВ) постоянно контролируют воздушное пространство в районе города Артемовска, не позволяя воздушным объектам противника осуществлять разведку и сброс боеприпасов на позиции наших подразделений. Для их обнаружения и уничтожения ивановские десантники оборудовали целую сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать дроны боевиков. После обнаружения воздушной цели расчетами ЗРК «Стрела-10» производится ее захват, пуск ракеты и уничтожение противника.