На видео попал удар по больнице в секторе Газа

В результате атаки погибли более 800 гражданских.

В сеть утекло видео ракетного удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Чудовищными кадрами с места ЧП делится агентство РИА Новости.

На кадрах можно заметить момент удара и реакцию очевидцев на атаку. Сперва ночное небо разрезает свист от летящей ракеты. Затем раздается взрыв, озаряющий город, а в небо устремляется огромный столб дыма. После этого свидетели начинают громко кричать.

По предварительным данным, взрыв унес жизни более чем 800 человек. Большинство погибших — женщины и дети. Армия Израиля отрицает свою причастность к случившемуся. В атаке на больницу ЦАХАЛ обвинила «Исламский джихад»*.

При атаке школы ООН в лагере беженцев в Газе погибли шесть человек

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Палестины Махмуд Аббас объявил в государстве трехдневный траур. Отмечается, что на территории госпиталя не было ни одного военного. Точное число жертв уточняется.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.