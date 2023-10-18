На видео попал удар по больнице в секторе Газа
Появилось видео ракетного удара по больнице в секторе Газа
Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa
В результате атаки погибли более 800 гражданских.
В сеть утекло видео ракетного удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Чудовищными кадрами с места ЧП делится агентство РИА Новости.
На кадрах можно заметить момент удара и реакцию очевидцев на атаку. Сперва ночное небо разрезает свист от летящей ракеты. Затем раздается взрыв, озаряющий город, а в небо устремляется огромный столб дыма. После этого свидетели начинают громко кричать.
По предварительным данным, взрыв унес жизни более чем 800 человек. Большинство погибших — женщины и дети. Армия Израиля отрицает свою причастность к случившемуся. В атаке на больницу ЦАХАЛ обвинила «Исламский джихад»*.
При атаке школы ООН в лагере беженцев в Газе погибли шесть человек
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Палестины Махмуд Аббас объявил в государстве трехдневный траур. Отмечается, что на территории госпиталя не было ни одного военного. Точное число жертв уточняется.
* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
- 18 окт
- Байден прибыл в Израиль с официальным визитом
- 18 окт
- На чьей стороне Баку? Как Израиль поставил Азербайджан в неудобное положение
- 18 окт
- «Все более опасно»: в США испугались прямого конфликта с Россией из-за Украины
- 18 окт
- Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания
- 18 окт
- «Они умрут»: армию Израиля заманивают в смертельную ловушку в секторе Газа
- 18 окт
- Антиизраильские протесты по всему миру: как прошла ночь на Ближнем Востоке
- 18 окт
- «С ужасом слежу»: Мария Захарова высказалась о событиях на Ближнем Востоке
- 18 окт
- При атаке школы ООН в лагере беженцев в Газе погибли шесть человек
- 18 окт
- «Я хочу просто жить»: израильтяне не хотят покидать своих жилищ
- 18 окт
- ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников
Читайте также
87%
0.06 102.75
0.23
Нашли ошибку?