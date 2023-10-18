Число погибших в результате удара по госпиталю в Газе увеличилось до 800 человек
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa
Число жертв в результате атаки на госпиталь Аль-Ахли в секторе Газа увеличилось до 800 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники.
Пока нет официальной информации от ведомств по увеличению числа погибших. Президент Палестины Махмуд Аббас уже объявил в государстве трехдневный траур. При атаке на госпиталь в секторе Газа погибли исключительно гражданские лица. С таким заявлением выступило Министерство здравоохранения сектора вечером 17 октября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа.
* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
- 18 окт
- При атаке школы ООН в лагере беженцев в Газе погибли шесть человек
- 18 окт
- «Я хочу просто жить»: израильтяне не хотят покидать своих жилищ
- 18 окт
- ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников
- 18 окт
- Решение принято: Иордания отменила саммит в Аммане с участием Джо Байдена
- 18 окт
- Канцлера Шольца сняли с самолета из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве
- 18 окт
- «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля
- 18 окт
- Все погибшие при взрыве в больнице в секторе Газа — гражданские лица
- 18 окт
- «Мир на грани потрясений»: что произойдет после визита Байдена в Израиль
- 18 окт
- Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа
- 17 окт
- Минздрав Газы сообщил о гибели 500 человек при ударе Израиля по больнице
Читайте также
87%
0.06 102.75
0.23
Нашли ошибку?