Число погибших в результате удара по госпиталю в Газе увеличилось до 800 человек

Число жертв в результате атаки на госпиталь Аль-Ахли в секторе Газа увеличилось до 800 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники.

Пока нет официальной информации от ведомств по увеличению числа погибших. Президент Палестины Махмуд Аббас уже объявил в государстве трехдневный траур. При атаке на госпиталь в секторе Газа погибли исключительно гражданские лица. С таким заявлением выступило Министерство здравоохранения сектора вечером 17 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.