На чьей стороне Баку? Как Израиль поставил Азербайджан в неудобное положение

Азербайджан сохраняет тесные связи с Израилем на фоне войны на Ближнем Востоке
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Тель-Авив в последние годы стал ведущим поставщиком оружия для армии закавказской республики.
На фоне того, что ряд арабских государств резко осудил действия израильтян в секторе Газа, Азербайджан остается одной из немногих мусульманских стран, у которой не просто официальные дипломатические отношения с Израилем, а самые тесные военно-политические связи с ним. На это обратило внимание издание EADaily.
В публикации говорится, что Тель-Авив в последние годы стал ведущим поставщиком оружия Баку, в том числе ударных дронов, которые, как считается, внесли решающий вклад в победу Азербайджана в 44-дневной войне в Карабахе осенью 2020 года.
Израиль в свою очередь известен как крупнейший потребитель азербайджанской нефти на Ближнем Востоке и, по некоторым данным, создал в закавказской республике свои разведывательные базы.
Видимо, последнее обстоятельство дало повод командующему военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Рамазану Зирахи в октябре прошлого года назвать Азербайджан пристанищем врагов Тегерана в регионе.
В свою очередь израильский посол в Азербайджане Джордж Дик в декабре 2022 года призвал к формированию антииранского альянса, в который пригласил и Баку.
Также обращает на себя внимание то, что министры обороны Израиля за последний год дважды посещали с визитами столицу Азербайджана, а президент республики Ильхам Алиев в ноябре прошлого года подписал закон об учреждении посольства своей страны в еврейском государстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоруссия отреагировала на войну Израиля с Палестиной «серьезной обеспокоенностью», стремясь сохранить максимально нейтральную позицию в отношении обострившегося конфликта.
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