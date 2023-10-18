«Во всем виноват вирус»: почему детям стоит делать прививки от гриппа

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 30 0

Главный санврач Москвы Андреева: вакцина от гриппа для детей абсолютно безопасна

«Во всем виноват вирус»: почему детям стоит делать прививки от гриппа

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Вакцина от COVID-19

Главный санитарный врач Москвы объяснила, чем опасны для ребенка острые респираторные заболевания.

В Москве в родительских чатах рассылаются короткие видео с разъяснениями, когда нужно прививать детей и почему не стоит бояться прививок. Об этом сообщает издание KP.RU.

Риски осложнений

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева объясняет, что вакцина от гриппа абсолютно безопасна, и в 88-90% случаев у детей после прививок вырабатывается стойкий иммунитет. Кроме того, осложнения от гриппа могут быть серьезнее, чем мифические негативные последствия вакцины.

«Когда после перенесенного заболевания на прием приходят родители с детьми, у которых страдает слуховой нерв, зрительный, из-за чего малыши начинают косить, их мучают сильные головные боли, потому что затронуты оболочки мозга, во всем этом виноват вирус гриппа», — рассказывает специалист.

Елена Андреева отмечает, что для удобства родителей, которые боятся вести ребенка в поликлинику из-за страха подцепить другой вирус, в столичных школах организованы кабинеты, где медики вакцинируют детей.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что в Москве снижается заболеваемость ОРВИ, поэтому делать прививки лучшего всего именно сейчас.

Защита от новых штаммов COVID-19

Что касается прививок от коронавирусной инфекции, в ближайшее время в столице появятся обновленные вакцины, после которых будет вырабатываться иммунитет, в том числе, от недавно появившихся штаммов. По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, прямо сейчас в России проводятся исследования адаптированных препаратов.

Речь идет о двухкомпонентных «Спутник-V» и однокомпонентном «Спутник Лайт», в которых был обновлен антигенный состав. Как только результаты исследований будут получены, власти Москвы закупят новые вакцины для жителей столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, какие прививки обязательно должны делать все взрослые.

Тема:
Вакцина от COVID-19
17 окт
Привет, иммунитет: какие прививки обязательно должны делать все взрослые
5 окт
«Важны сроки»: можно ли беременным женщинам делать прививки против гриппа
2 окт
Нобелевская премия 2023 года присуждена разработчикам вакцин против COVID-19
2 окт
Из крупных частных клиник в Москве пропала вакцина «Спутник V»
24 сент
Защитился по максимуму: Байдену поставили укол от страшной болезни
21 сент
Грипп на пороге: как уберечься от болезни, пока не начался эпидсезон
20 сент
В Москве пройдут исследования обновленной вакцины от коронавируса
19 сент
Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю возросла на 48%
18 сент
«Все может измениться»: когда в России может произойти всплеск заболеваемости COVID-19
9 сент
Пропавшего в Москве главу петербургского НИИ вакцин нашли под стражей
+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
В украинском городе Николаев слышны взрывы
23:06
Депутаты Государственной Думы предложили начать выплаты советских вкладов граждан
22:50
Не входит в алименты: за что еще должен платить бывший супруг
22:34
«Здрасьте, приехали»: Захарова ответила «рожденному в Израиле» Байдену
22:18
Люди несут цветы к посольству Палестины в Москве
22:02
«Заботливый папаша»: что привлекает женщин в отцах-одиночках

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
Что такое кето-диета? Какие диеты полезны, а какие — вредны
На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России