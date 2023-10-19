Обмен территорий: Вован и Лексус узнали о «секретном плане» президента Украины

Пранкеры разыграли главу МИД Дании и узнали много подробностей по решению украинского кризиса.

Западные страны проводят секретные переговоры об обмене территорий Украины на обеспечение ее безопасности. Об этом глава Мид Дании Ларс Расмуссен признался во время беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Полная запись разговора опубликована в официальной группе пранкеров в соцсети «ВКонтакте».

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (настоящие имена пранкеров — Прим. ред.) в ходе разговора с министром узнали, что союзники Украины в тайне рассматривают возможность отдать часть ее территорий в обмен на безопасность и даже придумали, как это можно обыграть перед публикой.

«Я думаю, что в определенный момент президент Украины скорректирует ситуацию и заявит, что настало время начать переговоры. И когда этот день наступит, когда начнутся мирные переговоры, мы конечно же поддержим Украину в формировании новой архитектуры безопасности», — рассказал Расмуссен.

При этом во время разговора глава МИД Дании уклончиво ответил на вопрос вхождения Украины в Евросоюз. По его мнению, такое решение понесет «огромные последствия», да и принять его будет проблематично.

Ранее 5-tv.ru публиковал самые громкие пранки Вована и Лексуса.