«Много времени»: в Израиле заявили о продолжительной войне с ХАМАС

ЦАХАЛ рассчитывает на победу, чтобы сделать юг страны «стопроцентным раем». Но сколько уйдет времени на военную операцию?

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) одержит победу в конфликте с палестинским движением ХАМАС только после полного восстановления, на которое может уйти годы. Так считает бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц.

Он считает, что на войну с Палестиной у Израиля уйдут месяцы, а затем ждет долгое восстановление.

«Это займет много времени. Война на юге, а в случае необходимости и на севере или где-либо еще, может занять месяцы, а восстановление займет годы», — цитирует Ганца издание Times of Israel.

В ЦАХАЛ рассчитывают на победу, в таком случае, по словам экс-министра обороны, «юг станет стопроцентным раем».

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия Израиля будет уничтожена в ходе наземной операции в секторе Газа.