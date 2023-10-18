«Они умрут»: армию Израиля заманивают в смертельную ловушку в секторе Газа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 168 0

Экс-разведчик Риттер: израильская армия будет уничтожена в секторе Газа

«Они умрут»: армию Израиля заманивают в смертельную ловушку в секторе Газа

Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Боевики ХАМАС подготовились к наземной операции израильтян и заманивают их в «смертельную ловушку».

Армия Израиля будет уничтожена в ходе наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели», — сказал эксперт.

Риттер уверен, что группировка ХАМАС подготовилась к наземной операции израильтян и специально заманивает их в «смертельную ловушку».

В свою очередь Белый дом осознает не только нереальность победы Израиля, но и невозможность США помочь ему в случае участия в конфликте «Хезболлы» и Ирана, заявил Риттер.

Эксперт считает, что у Вашингтона просто нет сил для военной поддержки Тель-Авива, поэтому в интересах США немедленно покончить с конфликтом на Ближнем Востоке. И именно это президент США Джо Байден собирается сообщить руководству Израиля в ходе своего визита, заключил Риттер.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после попадания ракеты в больницу в секторе Газа и гибели не менее 800 человек по миру прокатилась волна антиизраильских протестов.

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