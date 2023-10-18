«Они умрут»: армию Израиля заманивают в смертельную ловушку в секторе Газа

Экс-разведчик Риттер: израильская армия будет уничтожена в секторе Газа
Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich
Боевики ХАМАС подготовились к наземной операции израильтян и заманивают их в «смертельную ловушку».
Армия Израиля будет уничтожена в ходе наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели», — сказал эксперт.
Риттер уверен, что группировка ХАМАС подготовилась к наземной операции израильтян и специально заманивает их в «смертельную ловушку».
В свою очередь Белый дом осознает не только нереальность победы Израиля, но и невозможность США помочь ему в случае участия в конфликте «Хезболлы» и Ирана, заявил Риттер.
Эксперт считает, что у Вашингтона просто нет сил для военной поддержки Тель-Авива, поэтому в интересах США немедленно покончить с конфликтом на Ближнем Востоке. И именно это президент США Джо Байден собирается сообщить руководству Израиля в ходе своего визита, заключил Риттер.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после попадания ракеты в больницу в секторе Газа и гибели не менее 800 человек по миру прокатилась волна антиизраильских протестов.
- 18 окт
- Байден прибыл в Израиль с официальным визитом
- 18 окт
- На чьей стороне Баку? Как Израиль поставил Азербайджан в неудобное положение
- 18 окт
- «Все более опасно»: в США испугались прямого конфликта с Россией из-за Украины
- 18 окт
- Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания
- 18 окт
- На видео попал удар по больнице в секторе Газа
- 18 окт
- Антиизраильские протесты по всему миру: как прошла ночь на Ближнем Востоке
- 18 окт
- «С ужасом слежу»: Мария Захарова высказалась о событиях на Ближнем Востоке
- 18 окт
- При атаке школы ООН в лагере беженцев в Газе погибли шесть человек
- 18 окт
- «Я хочу просто жить»: израильтяне не хотят покидать своих жилищ
- 18 окт
- ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников
Читайте также
87%
0.06 102.75
0.23
Нашли ошибку?