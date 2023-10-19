Первая жена Стаса Намина о подозреваемом в убийстве его семьи: «Всегда был странный»
Директор театра Исаева: пасынок Стаса Намина всегда был странным и нестабильным
Фото, видео: Instagram* / _roma_lena_; 5-tv.ru
Музыкант много лет не общался с пасынком из-за его странного поведения.
Подозреваемый в убийстве сына и тещи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина всегда отличался странным поведением. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала первая жена музыканта, директор Театра музыки и драмы под управлением Стаса Намина Анна Исаева.
Изрезанные тела 30-летнего сына Намина режиссера Артема Микояна и 85-летней тещи музыканта Полины Ткаченко были найдены на даче в подмосковной деревне Крюково. Подозреваемый в жестоком преступлении — пасынок Намина — уже задержан правоохранителями. По словам Анны Исаевой, музыкант никогда не оформлял усыновление и называть мужчину его сыном — неправильно. Кроме того, они долгое время не общались.
«Он с ним давно уже не общался, потому что он реально был такой мальчик странный, нестабильный психически», — отмечает бывшая супруга Намина.
При этом Анна Исаева допускает, что Артем Микоян все же мог поддерживать какие-то отношения со своим сводным братом. Хотя он как раз было совсем другим человеком.
«Родной сын был прекрасный мальчик, замечательный! Я его знаю хорошо. Он как раз из мира кино, он закончил какой-то университет в Нью-Йорке кинематографический. Талантливый, хороший мальчик, добрый, очень нежный. Это — кошмарный сон просто!» — признается директор.
Что касается возможных мотивов для убийства, по мнению женщины, вряд ли это может быть связано с вопросами недвижимости.
«Я не знаю, какие там имущественные права, у Стаса, насколько я знаю, имущественные все проблемы с его бывшей женой были решены мирным путем давным давно. Сколько там? Десять лет назад. Так что там ни у кого никаких не было претензий», — отмечает Исаева.
Женщина также добавляет, что с бывшей женой, матерью подозреваемого, Стас Намин тоже давно не общается.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Стас Намин прокомментировал убийство родственников.
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