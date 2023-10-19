«Даже очень умных людей можно развести»: все невзгоды семьи Стаса Намина

Тела сына и тещи знаменитого продюсера Стаса Намина были обнаружены в коттедже в деревне Крюково Московской области. Преступление было совершено 18 октября в интервале от 21 до 23 часов вечера.

Впоследствии стало известно, что предполагемый убийца родственников Стаса — это пасынок продюсера Роман Микоян. Бабушку Полину Ткаченко Микоян ударил ножом в грудь. Сын Намина — Артем Микоян — погиб от множественных колото-резанных ран.

Что происходило с семьей знаменитого продюсера? Какие невзгоды и по каким причинам случились с ним и его родными за последнее время?

Конфликт с «Парком Горького»

Первый громкий скандал с участием Стаса Намина произошел еще в 90-е годы. Тогда еще только набирала обороты популярность его подопечных в США — рок-группы «Парк Горького». Группа откатала успешный тур по Европе и после пятилетнего пребывания в Штатах вернулась на родину. Однако вскоре участники коллектива обнаружили, что лишены права на свое название, поскольку теперь оно принадлежало фирме Стаса Намина «Станбет». Выяснилось, что продюсер передал все зарегистрированные права на использование названия «Парк Горького», став соучредителем фирмы в 1989 году, когда группа подписала свой первый американский контракт.

Стоит отметить, что Намин, будучи соавтором всех песен группы, получал гораздо больший гонорар, чем рок-музыканты. Именно по этой причине, как впоследствии сообщали участники коллектива, им пришлось отказаться от продюсера.

В России название группы не имело отношения к товарному знаку, поскольку является именем собственным. Таким образом, выкупить свой логотип или товарный знак у конкурента рокеры не могли. Зато мерч, кассеты, CD и плакаты с названием «Парк Горького» можно назвать носителями товарного знака.

Группа «Парк Горького» без Стаса Намина. Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Конфуз на музыкальном шоу

Однажды Стас Намин со скандалом покинул музыкальное шоу на одном из федеральных каналов.

В музыкальном проекте соревновались талантливые семьи страны. Продюсер выступил в качестве эксперта-наставника для претендентов вместе с Олегом Газмановым и Юлией Началовой. При этом Намин решил задействовать в шоу семьи сотрудников своего театра.

«Я вообще никогда не хожу на такие шоу, это не мое. Но зная, что у нас в этом году такой юбилей, мне предложили взять на проект семьи из нашего театра, я согласился, сказав: „Это аргумент“. Своим семьям я посоветовал спеть что-то зарубежное, чтобы показать международный уровень профессионализма и вкуса», — высказался тогда о проекте Намин в интервью KP.RU.

Однако вокальные данные подопечных, по заявлению продюсера, его не особо заботили.

«В моих семьях меня мало интересует, как они поют. Самое главное — их сплоченность, дух семьи. Ради этого и надо было делать шоу», — объяснял наставник.

На протяжении съемок перед Наминым возникла острая проблема — у него появилась неприязнь к судьям проекта. Продюсер пожаловался, что решения принимают представители шоу-бизнеса, о которых он ничего не знает. Буквально на четвертый день съемок Намин взорвался, заявив во всеуслышание, что музыка — это не спорт и поэтому в ней нельзя состязаться. В своей импульсивной речи продюсер задел одного из членов жюри — певца Алексея Чумакова, приказав ему выйти «вон отсюда»! Сам же Стас покинул съемочную площадку проекта в тот же миг.

Танцор Евгений Папунаишвили попытался остановить затеявшего скандал продюсера и даже вышел вслед за Наминым, который так и не вернулся к работе, отозвав от участия в проекте свои семьи. Так время всех задействованных в шоу профессионалов и сотен зрителей оказалось потеряно.

Обманули на миллион

Еще одна история проблем Стаса Намина связана с обманом. Продюсер перевел мошенникам около одного миллиона рублей на предоставленные ими номера счетов.

Поскольку Стас находился не в Москве, о преступлении в полицию обратилась замруководителя Театра Намина Анна Исаева. Личность мошенников потерпевшему была неизвестна.

«Я не знаю, как точно его обманули. Но, скорее всего, так же, как и всех разводят по телефону. Даже очень умных людей можно развести. Где-то около миллиона рублей Стас перевел этим мошенникам», — пояснила Исаева.

Следствие утверждает, что неизвестные мошенники позвонили продюсеру и убедили перевести крупную сумму на различные счета.

Ранее 5- tv.ru писал о том, что стал известен мотив убийства сына и тещи Стаса Намина.