Помощница Стаса Намина рассказала о похоронах родных музыканта, убитых в Подмосковье

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 285 0

Помощница Стаса Намина пока не может назвать дату похорон сына и тещи музыканта

Помощница Стаса Намина рассказала о похоронах родных музыканта, убитых в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Тема:
Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье

Оцепление на месте преступления уже снято.

Помощница основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина, чей сын и теща были убиты в Подмосковье в ночь на 19 октября, пока не может назвать дату похорон погибших. Об этом она рассказала в разговоре с телеканалом «360».

Изрезанные тела 30-летнего Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко правоохранители обнаружили на даче в деревне Крюково. Подозреваемым в жестоком преступлении является пасынок Стаса Намина — 39-летний Роман Микоян, с которым он долгое время не общался.

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Сейчас в семейном коттедже, где произошло двойное убийство, оперативные мероприятия уже закончены. Правоохранители изъяли нож, молоток и предметы одежды. Оцепление снято.

Помощница Стаса Намина сообщила, что пока не может назвать дату похорон. Сам музыкант от комментариев отказался.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первая жена Стаса Намина Анна Исаева рассказала о подозреваемом в убийстве его семьи.

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