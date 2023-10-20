«О, Рома приехал»: соседи рассказали об убитых родных Стаса Намина
Соседи убитых сына и тещи Стаса Намина ничего не знали о семейных конфликтах
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
В жестоком преступлении подозревается пасынок основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина.
Соседи убитой тещи Стаса Намина рассказали, что 85-летняя Полина Ткаченко была боевой и строгой женщиной, но никогда не рассказывала о семейных конфликтах. Об этом сообщает телеканал «360».
Страшное преступление произошло в ночь на 19 октября: изрезанные тела 30-летнего сына Намина режиссера Артема Микояна и 85-летней тещи музыканта Полины Ткаченко были найдены на даче в подмосковной деревне Крюково. Подозреваемым в жестоком убийстве стал пасынок Стаса Намина Роман Микоян.
Пасынок Стаса Намина признался в убийстве сына и тещи музыканта
По словам соседей покойной Полины Ткаченко, та была довольно строгой и даже боевой женщиной. А в последнее время она практически ни с кем не общалась.
«Тихо всегда было, никогда даже не слышно было, чтобы там кто-то ругался. Сына я вообще ни разу не видел, а эту бабульку видел. Такая деловая всегда ходила. Если где-то мусор, непорядок — бежит и ругается, мне жалуется, чтобы я пошел и поругался на всех. Такая она, действенная была, боевая. У нее и муж был такой же», — рассказывает староста деревни Игорь Филюшкин.
Сам мужчина признался, что поссорился с пенсионеркой из-за навоза, который она разместила возле своего забора. С тех пор Ткаченко обиделась на старосту и перестала с ним общаться.
Еще один сосед покойной отметил, что ни о каких проблемах в семье местные жители не знали. В том числе, и о сложностях в отношениях с подозреваемым.
«Никаких семейных проблем, в том то и дело! Что там случилось? Кто-то говорил в интернете уже, что Роман — наркоман. Как раз вчера тут гуляли, машина появилась. Она говорит: „О, Рома приехал“. И пошла к себе», — говорит мужчина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что первая жена Стаса Намина рассказала о подозреваемом в убийстве его семьи.
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