Израиль принял решение изменить свой план по наземной операции в секторе Газа

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 36 0

Bloomberg: США корректируют способ проведения Израилем наземной операции в Газе

Израиль принял решение изменить свой план по наземной операции в секторе Газа

Фото: www.globallookpress.com / JINI

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Государство находится под сильным влиянием США.

Израиль решил внести ряд изменений в свой план по проведению наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, отметив, что государство находится под сильным влиянием Соединенных Штатов Америки (США).

«Трое высокопоставленных представителей Израиля на условиях анонимности заявили, что роль и влияние США в войне против (палестинского движения — Прим. ред.) ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом», — опубликовано в заметке.

Основной тезис — военная операция может длиться дольше, чем было заявлено, и начаться позже. Дело в том, что Штаты несколько испугались того что вторжение ЦАХАЛ на территорию сектора может спровоцировать присоединение ливанского движения «Хезболла», которое активно поддерживается Ираном. В таком случае вполне вероятно открытие второго фронта, что повлечет за собой расширение конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль атаковал православный храм святого Порфирия в Газе. Есть погибшие.

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