«Скрытый боевой потенциал»: в США заявили о наличии продвинутого оружия у ХАМАС
WP: ХАМАС может применить более продвинутое оружие против ЦАХАЛ
Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
Не исключено, что боевики могут прибегнуть к тактике ливанской группировки «Хезболла».
Боевые возможности палестинского движения ХАМАС, вероятно, недооценивают. Боевики могут обладать более продвинутым оружием, пишет The Washington Post.
«Скорее всего, ХАМАС обладает скрытым боевым потенциалом, который нам, возможно, предстоит увидеть в будущем», — заявил военный аналитик британского Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.
В материале указывается, что скрытые возможности ХАМАС может проявить при наступлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. В частности, журналисты предполагают, что могут быть применены подводные дроны или высокоточные управляемые ракеты.
Не исключается также, что ХАМАС может прибегнуть к тактике ливанской группировки «Хезболла», которая использовалась в 2006 году. Речь идет о возможном неожиданном ударе со стороны боевиков по целям вдали от фронта, когда израильская армия окажется уже на их территории.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители стран Глобального Юга осознали, что верить словам Запада о человеческих ценностях нет оснований после произошедшего между Израилем и Палестиной.
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