Израиль принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа
Посол Израиля Бен Цви: принято решение о проведении наземной операции в Газе
Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich
Какие задачи намерен выполнить ЦАХАЛ в анклаве?
Власти Израиля уже приняли решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал израильский посол в России Александр Бен Цви в беседе с ТАСС.
«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. И поэтому без использования в том числе наземной операции это невозможно сделать», — сказал он.
При этом возможные сроки начала проведения наземной операции дипломат не назвал. Он добавил, что ЦАХАЛ уже потерял больше 1,4 тысячи военных убитыми, поэтому всю ситуацию в Газе пора решать и прекращать.
Израиль принял решение изменить свой план по наземной операции в секторе Газа
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», причем планируется, что она станет самой жестокой за всю историю страны. ЦАХАЛ намерен разрушить инфраструктуру анклава, и для выполнения этой цели военным не помешает мирное население.
Позднее серьезный ракетный удар был нанесен по больнице «Аль-Ахли». По данным Минздрава Газы, в результате случившегося погиб 471 человек, еще свыше 300 человек получили ранения. Большинство пострадавших — женщины и дети.
И палестинская, и израильская стороны вину отрицают, перекладывая ответственность друг на друга. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) представили доказательства того, что в больницу попала неудачно запущенная палестинским «Исламским джихадом» ракета, а в МИД Палестины считают, что последствия повлек израильский авиаудар.
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль решил изменить свой план по наземной операции в секторе Газа.
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