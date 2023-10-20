Израиль принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа

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Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

Посол Израиля Бен Цви: принято решение о проведении наземной операции в Газе

Израиль принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа

Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Какие задачи намерен выполнить ЦАХАЛ в анклаве?

Власти Израиля уже приняли решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал израильский посол в России Александр Бен Цви в беседе с ТАСС.

«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. И поэтому без использования в том числе наземной операции это невозможно сделать», — сказал он.

При этом возможные сроки начала проведения наземной операции дипломат не назвал. Он добавил, что ЦАХАЛ уже потерял больше 1,4 тысячи военных убитыми, поэтому всю ситуацию в Газе пора решать и прекращать.

Израиль принял решение изменить свой план по наземной операции в секторе Газа

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», причем планируется, что она станет самой жестокой за всю историю страны. ЦАХАЛ намерен разрушить инфраструктуру анклава, и для выполнения этой цели военным не помешает мирное население.

Позднее серьезный ракетный удар был нанесен по больнице «Аль-Ахли». По данным Минздрава Газы, в результате случившегося погиб 471 человек, еще свыше 300 человек получили ранения. Большинство пострадавших — женщины и дети.

И палестинская, и израильская стороны вину отрицают, перекладывая ответственность друг на друга. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) представили доказательства того, что в больницу попала неудачно запущенная палестинским «Исламским джихадом» ракета, а в МИД Палестины считают, что последствия повлек израильский авиаудар.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль решил изменить свой план по наземной операции в секторе Газа.

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