Заградотряды из наемников расстреляли боевиков ВСУ за отказ идти на штурм

Об обстановке на правобережье Днепра сообщают власти Херсонской области.

Заградотряды ВСУ расстреляли своих за отказ форсировать реку Днепр. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Заградительные отряды Украины, состоящие из национальной гвардии и иностранных наемников, открыли огонь по личному составу ВСУ на правом берегу Днепра в районе сел Ивановка и Новотягинка.

«Простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо. За их спинами прячутся наемники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы», — говорит губернатор.

По словам Владимира Сальдо, российские военные сбросили на оставшихся в живых противников листовки, предлагающие сдаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ в отчаянии вернулись к тактике «мясных штурмов».