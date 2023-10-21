Заградотряды из наемников расстреляли боевиков ВСУ за отказ идти на штурм
Сальдо: заградотряды ВСУ расстреляли ВСУ на правом берегу Днепра
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
Об обстановке на правобережье Днепра сообщают власти Херсонской области.
Заградотряды ВСУ расстреляли своих за отказ форсировать реку Днепр. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Заградительные отряды Украины, состоящие из национальной гвардии и иностранных наемников, открыли огонь по личному составу ВСУ на правом берегу Днепра в районе сел Ивановка и Новотягинка.
«Простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо. За их спинами прячутся наемники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы», — говорит губернатор.
По словам Владимира Сальдо, российские военные сбросили на оставшихся в живых противников листовки, предлагающие сдаться.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ в отчаянии вернулись к тактике «мясных штурмов».
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