Заградотряды из наемников расстреляли боевиков ВСУ за отказ идти на штурм

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 15 0

Сальдо: заградотряды ВСУ расстреляли ВСУ на правом берегу Днепра

Заградотряды из наемников расстреляли боевиков ВСУ за отказ идти на штурм

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Об обстановке на правобережье Днепра сообщают власти Херсонской области.

Заградотряды ВСУ расстреляли своих за отказ форсировать реку Днепр. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Заградительные отряды Украины, состоящие из национальной гвардии и иностранных наемников, открыли огонь по личному составу ВСУ на правом берегу Днепра в районе сел Ивановка и Новотягинка.

«Простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо. За их спинами прячутся наемники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы», — говорит губернатор.

По словам Владимира Сальдо, российские военные сбросили на оставшихся в живых противников листовки, предлагающие сдаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ в отчаянии вернулись к тактике «мясных штурмов».

Тема:
Спецоперация
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