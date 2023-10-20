«Последние попытки»: ВСУ в отчаянии вернулись к тактике «мясных штурмов»

Украинские боевики пытаются добиться успеха, не считаясь с потерями.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше нет какой-либо тактики на поле боя, кроме забрасывания «пушечного мяса» на позиции армии России. Об этом изданию URA.RU заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По мнению эксперта, действия боевиков в зоне специальной военной операции говорят о том, что у Украины нет тактики.

«Поведение украинских войск сложно сопоставить с какими-то тактическими действиями, потому что сейчас это больше напоминает последние попытки добиться того, чего они хотели, то есть хоть каких-то „перемог“. Нет определенных каких-то действий, которые прослеживаются», — объясняет специалист.

Марочко подчеркивает, что Киев хочет добиться успеха на поле боя любой ценой, в том числе благодаря так называемым «мясным штурмам», когда российские позиции пытается атаковать большое количество боевиков, не обращая внимания на потери личного состава. Причем это происходит по всей линии фронта, а не только на территории ЛНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы призвали Владимира Зеленского наказывать командиров ВСУ за неудачи на поле боя.