«Последние попытки»: ВСУ в отчаянии вернулись к тактике «мясных штурмов»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 122 0

Отставной полковник ЛНР Марочко заявил об отсутствии конкретной тактики у ВСУ

«Последние попытки»: ВСУ в отчаянии вернулись к тактике «мясных штурмов»

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Украинские боевики пытаются добиться успеха, не считаясь с потерями.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше нет какой-либо тактики на поле боя, кроме забрасывания «пушечного мяса» на позиции армии России. Об этом изданию URA.RU заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По мнению эксперта, действия боевиков в зоне специальной военной операции говорят о том, что у Украины нет тактики.

«Поведение украинских войск сложно сопоставить с какими-то тактическими действиями, потому что сейчас это больше напоминает последние попытки добиться того, чего они хотели, то есть хоть каких-то „перемог“. Нет определенных каких-то действий, которые прослеживаются», — объясняет специалист.

Марочко подчеркивает, что Киев хочет добиться успеха на поле боя любой ценой, в том числе благодаря так называемым «мясным штурмам», когда российские позиции пытается атаковать большое количество боевиков, не обращая внимания на потери личного состава. Причем это происходит по всей линии фронта, а не только на территории ЛНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы призвали Владимира Зеленского наказывать командиров ВСУ за неудачи на поле боя.

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