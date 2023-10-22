На радость москвичам: какой погоды ждать на грядущей неделе

Метеоролог Позднякова пообещала теплую погоду в Москве в ближайшие дни
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha
Первые заморозки уже начались. Дальше — холода? Или можно надеяться на оттепель?
Несмотря на то, что октябрь подходит к концу, серьезных заморозков ожидать не стоит. Как рассказала метеоролог Татьяна Позднякова, жителей Москвы ближайшие дни порадуют достаточно комфортной температурой. Сейчас же столбик термометра удерживается на отметках в два-три градуса ниже климатической нормы.
Позднякова отметила, что в начале новой недели в столичном регионе, скорее всего, будет дождь. Но при этом температура воздуха достигнет пяти-семи градусов ночью и разогреется до 8-10 градусов днем. Во вторник ожидается легкий снег и туман.
«В середине недели, 25 октября, ожидается ясная погода. В ночные часы начнет постепенно холодать до –1 градуса, похолодает и днем. Столбики термометров не преодолеют отметку выше +4 градусов, ветер будет слабый», — заметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Начиная с четверга в Москве будет царить ясная погода. В выходные также не ожидается осадков. Атмосферное давление будет в рамках нормы, а ветер — совершенно слабый.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге, несмотря на осеннюю погоду, выпал первый снег. Жителям города синоптики советуют готовиться к серьезным заморозкам.
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