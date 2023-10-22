Армия Израиля эвакуирует 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Что сейчас происходит в «горячих» точках?

Армия Израиля эвакуирует 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Министерство обороны и ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщили об эвакуации 14 населенных пунктов, граничащих с Ливаном. Об этом рассказала пресс-служба ЦАХАЛ в своей соцести X (бывшая Twitter — Прим.ред.).

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о добавлении дополнительных населенных пунктов к плану эвакуации жителей на севере Израиля», — говорилось в сообщении.

Среди населенных пунктов, жители которых подлежат эвакуации — Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Россия неоднократно призывала стороны подумать о ни в чем не повинных местных жителях и прекратить огонь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо.

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