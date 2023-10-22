Нетаньяху провел переговоры с Макроном и Байденом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Нетаньяху провел переговоры с Макроном и премьером Нидерландов

Нетаньяху провел переговоры с Макроном и Байденом

Фото: www.globallookpress.com / Koby Gideon

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Также премьер Израиля побеседовал с нидерландским и испанским коллегами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с нидерландским и испанским коллегами Марком Рютте и Педро Санчесом, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«(Нетаньяху. — Прим. Ред.) отметил единство и решимость нации уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС и заявил, что победа Израиля над ХАМАС — это победа всего мира», — говорится в сообщении.

В начале новой недели Макрон и Рютте прибудут с официальным визитом в Израиль.

Также известно, что Нетаньяху провел переговоры и с президентом США Джо Байденом. В пресс-службе Белого дома сообщили, что в ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам беседы сторон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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