Нетаньяху провел переговоры с Макроном и Байденом
Нетаньяху провел переговоры с Макроном и премьером Нидерландов
Фото: www.globallookpress.com / Koby Gideon
Также премьер Израиля побеседовал с нидерландским и испанским коллегами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с нидерландским и испанским коллегами Марком Рютте и Педро Санчесом, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.
«(Нетаньяху. — Прим. Ред.) отметил единство и решимость нации уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС и заявил, что победа Израиля над ХАМАС — это победа всего мира», — говорится в сообщении.
В начале новой недели Макрон и Рютте прибудут с официальным визитом в Израиль.
Также известно, что Нетаньяху провел переговоры и с президентом США Джо Байденом. В пресс-службе Белого дома сообщили, что в ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам беседы сторон.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
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