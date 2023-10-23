Долго не летают: как штурмовики уничтожают украинские дроны
Российские штурмовики уничтожают украинские дроны в зоне спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Наши бойцы выполняют самые различные боевые задачи. И весьма успешно.
В зоне спецоперации огневое превосходство над противником демонстрируют российские штурмовые отряды. Пехота умело действует на передовой при поддержке артиллерии. Кроме того, позиции стрелков надежно прикрывают средства ПВО. За работой подразделений наблюдает наш корреспондент Леонид Китрарь.
Боец штурмового отряда показывает свое оружие. Обычный автомат Калашникова с помощью небольшой насадки превращается вручную артиллерию. Когда дело доходит уже до штурма окопов и опорных пунктов — оружие легко превращается обратно в стрелковое.
До штурма украинских позиций дело доходит редко. В первую очередь, потому что окопы и укрепления сначала плотно обрабатывают артиллерией. А уже потом выдвигаются штурмовики. Причем пробежать им нужно обычно — как раз около 150-200 метров.
«Все бойцы отмечают, что самая главная опасность здесь это не пули, а снаряды калибром 152-мм, HIMARS, „Грады“, ну и прочее дальнобойное вооружение», — рассказывает журналист.
Впрочем, секрет успешного выполнения задачи в любом виде боя — в подавляющем огневом превосходстве. Если противник не может высунуть голову из окопа, значит и ответный огонь вести не может.
Навыки стрелкового боя в зоне СВО, как показала практика, нужны не только штурмовикам. С некоторыми видами дронов-камикадзе иногда можно справиться только с помощью автомата. Крупные комплексы ПВО тут бессильны, и даже заметить такой коптер проще человеку, а не электронике. Все, что крупнее маленького дрона — российские комплексы ПВО видят и поражают.
Одна из главных заслуг ПВО — возможность для штурмовых отрядов проводить успешные операции на самой линии фронта, не опасаясь атаки с воздуха. Самолетов и вертолетов у ВСУ мало, но даже одна машина может доставить проблемы любому подразделению.
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