Долго не летают: как штурмовики уничтожают украинские дроны

Эфирная новость 326 0

Российские штурмовики уничтожают украинские дроны в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Наши бойцы выполняют самые различные боевые задачи. И весьма успешно.

В зоне спецоперации огневое превосходство над противником демонстрируют российские штурмовые отряды. Пехота умело действует на передовой при поддержке артиллерии. Кроме того, позиции стрелков надежно прикрывают средства ПВО. За работой подразделений наблюдает наш корреспондент Леонид Китрарь.

Боец штурмового отряда показывает свое оружие. Обычный автомат Калашникова с помощью небольшой насадки превращается вручную артиллерию. Когда дело доходит уже до штурма окопов и опорных пунктов — оружие легко превращается обратно в стрелковое.

До штурма украинских позиций дело доходит редко. В первую очередь, потому что окопы и укрепления сначала плотно обрабатывают артиллерией. А уже потом выдвигаются штурмовики. Причем пробежать им нужно обычно — как раз около 150-200 метров.

«Все бойцы отмечают, что самая главная опасность здесь это не пули, а снаряды калибром 152-мм, HIMARS, „Грады“, ну и прочее дальнобойное вооружение», — рассказывает журналист.

Впрочем, секрет успешного выполнения задачи в любом виде боя — в подавляющем огневом превосходстве. Если противник не может высунуть голову из окопа, значит и ответный огонь вести не может.

Навыки стрелкового боя в зоне СВО, как показала практика, нужны не только штурмовикам. С некоторыми видами дронов-камикадзе иногда можно справиться только с помощью автомата. Крупные комплексы ПВО тут бессильны, и даже заметить такой коптер проще человеку, а не электронике. Все, что крупнее маленького дрона — российские комплексы ПВО видят и поражают.

Одна из главных заслуг ПВО — возможность для штурмовых отрядов проводить успешные операции на самой линии фронта, не опасаясь атаки с воздуха. Самолетов и вертолетов у ВСУ мало, но даже одна машина может доставить проблемы любому подразделению.

Тема:
Спецоперация
23 окт
ВСУ потеряли более 200 боевиков на южнодонецком направлении
23 окт
Огнеметная система «Тосочка» в деле: лучшее видео из зоны СВО за день
23 окт
В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине
23 окт
Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире
23 окт
В Германии указали на неэффективность танков Abrams на Украине
22 окт
«Целей не достигли»: поставки ракет ATACMS Украине не смогли застать РФ врасплох
22 окт
Израиль готовится к операции в Газе, ООН подает сигналы SОS: самые важные события дня
22 окт
Украинские оккупационные власти закрыли две из трех больниц Херсона
22 окт
Российская армия пресекла попытки украинских ДРГ форсировать Днепр
22 окт
Минобороны РФ показало кадры уничтожения пехоты ВСУ под Клещеевкой
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
Затрагивает всех: какие дети становятся обидчиками и жертвами школьной травли
7:02
Интерьер мечты: сможет ли гибкий камень заменить природный материал
6:57
Гимнастки со всего мира показали мастерство на турнире Академии «Небесная грация»
6:44
Тысячи жителей Рамаллы выходят на протесты в поддержку сектора Газа
6:31
ВСУ потеряли более 200 боевиков на южнодонецком направлении
6:13
«Думала, что на шабашку зовут»: как Мазунина стала сниматься в «Реальных пацанах»

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
31 год спустя: что стало с актерами из «Элен и ребята» и как они выглядят сейчас
В разных местах: раскрыты подробности о прощании и похоронах Артура Кусимова
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023