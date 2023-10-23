Израиль отложит наземную операцию в Газе до прибытия дополнительных ВС США
Решение принято в связи с просьбой Белого дома.
Фото: www.globallookpress.com / VIOLETA SANTOS MOURA
Власти Израиля решили отложить наземный ввод своих военных в сектор Газа до момента прибытия дополнительных ВС Соединенных Штатов. Об этом сообщает в Telegram-канале Al Jazeera со ссылкой на Галей ЦАХАЛ (общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля. — Прим. ред.).
«Израиль согласился на просьбу Вашингтона отложить наземный ввод войск в Газу до прибытия дополнительных американских сил», — говорится в сообщении.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Напомним, 20 октября Израиль принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа. В планы ЦАХАЛ входит разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Израиля заявил о наличии у ХАМАС инструкций по созданию химоружия.
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