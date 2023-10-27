Ангелы-хранители: хирурги провели операцию на открытом сердце в зоне СВО

Эфирная новость 72 0

Для военно-полевой хирургии операция — редчайшая. Счет идет на минуты, и даже секунды.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Под постоянными обстрелами и военные врачи в зоне спецоперации, но это не мешает им ежедневно совершать настоящие чудеса. Прямо на передовой они проводят сложнейшие операции. Например, сумели удалить осколок снаряда, который попал в сердце нашего бойца. Счет шел на секунды — в любой момент металлический кусок мог сместиться, и тогда все было бы кончено. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел ювелирную работу хирургов.

Осколок от кассетного снаряда — прямо в сердце бойца. Это сейчас мы можем увидеть его с помощью компьютерной реконструкции, а тогда у военных врачей на передовой не было сложной техники, не было аппарата искусственного кровообращения. И хирурги Николай Погосов и Сергей Кучиц делают операцию на открытом работающем сердце.

«Вот он, примагнитился. Вот он, он в просвете», — говорили врачи во время операции.

Для военно-полевой хирургии операция — редчайшая. Счет идет на минуты, и даже секунды.

«В любой момент этот осколок мог сместиться, с током крови улететь, и пациент мог бы погибнуть от тромбоэмболии легочных артерий. Вопрос нескольких минут. То есть, риск для пациента любых перемещений был запредельным!» — рассказал врач-хирург Сергей Кучиц.

Решения принимаются быстро. Жаль, нельзя показать операцию без ретуши, потому что это не просто отточенные действия, а искусство. Хирурги Погосов и Кучиц подстраиваются под ритм бьющегося сердца. Шипцы, магнит и…

«Выскочил! Давай, быстро! Он на магните! Затягивай, Сережа!» — говорили врачи на видео.

Позднее они рассказали: «А вот это тот самый осколочек, который мы достали из сердца».

Всего каких-то пять миллиметров между жизнью и смертью. Если бы не экстренная операция, боец умер бы в дороге. А теперь у него впереди долгая жизнь.

«Военно-полевая хирургия — это хирургия экстремальных состояний, это хирургия отчаяния. Это то, что называют медицинским спецназом. Прилагать все мыслимые и немыслимые, за гранью усилия для спасения раненых и наших пациентов», — отметил врач-хирург Сергей Кучиц.

В операции принимал участие и начинающий хирург Евгений Крайнюков. Перестраивается после гражданской практики и здесь, в зоне СВО, получает бесценный опыт.

«Там все еще в целом хирургия мирного времени. Лично я контактировал обучаясь. И надо понимать, что количество и, самое главное, объем оперативных вмешательств не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит здесь», — рассказал Евгений Крайнюков.

Настоящий хирург не может быть равнодушен к пациенту, говорит врач. Оперируя, он испытывает к нему живые чувства, хоть этого и не показывает. Можно сказать, становится ангелом-хранителем воина, оберегая его жизнь от самой линии боестолкновения до тылового госпиталя.

«То, чего не было у нас ни в Первую, ни во Вторую мировую войну — сегодня мы можем самых тяжелых пациентов вывозить практически с самой передовой и уже на всех этапах эвакуации ему оказывают высококвалифицированную помощь», — сообщил врач-хирург Николай Погосов.

Военная хирургия пишется кровью наших бойцов, и врачи так же, по-своему, воюют за Родину. Парадокс, но с каждой войной совершенствуя медицинскую науку и спасая все больше и больше жизней.

Тема:
Спецоперация
27 окт
ЦБ снова поднял ключевую ставку, реакция последовала: самые важные события дня
27 окт
«Тоже устают»: украинцы вышли на улицы Киева с плакатами и потребовали демобилизации
27 окт
«Поэт» на передовой: потомок Булгакова отправился добровольцем в зону СВО
27 окт
«О земле и мире»: Лукашенко призвал начать переговоры по Украине
27 окт
Секрет раскрыт: польский полковник рассказал, как ВС РФ перехитрили ВСУ
27 окт
Минобороны РФ сообщило о 19 групповых ударах по объектам ВСУ
27 окт
«Разнесли в пух и прах»: как ВС России уничтожают ключевую технику ВСУ
27 окт
Потеряли взвод: боевики ВСУ попали в западню под Артемовском
27 окт
«Конфликт на истощение»: в Германии заявили о плачевной для ВСУ ситуации
27 окт
«Стратегия провалилась»: Орбан заявил о поражении Украины в конфликте с Россией
-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

21:53
В Новосибирске пациент психбольницы напал на медика и сбежал
21:38
«Ночевали в больнице»: Оксана Самойлова сообщила о болезни младшей дочери
21:23
Машина с «мигалкой» столкнулась с автобусом в центре Москвы
21:11
Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски
20:58
Журналистам «Известий» помешали снять сюжет о ценах на продукты в Москве
20:46
Александр Петров показал молодую жену на отдыхе: «Какая же она красивая»

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
Просто маска, или… Может ли ИИ лишить работы профессиональных актеров
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео