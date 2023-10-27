ВСУ ударили по жилому кварталу Донецка

Срочные сообщения приходят из Донецка. Несколько человек ранены в результате обстрела со стороны радикалов. Ракеты попали по многоэтажкам в Калининском районе. Точное число пострадавших пока неизвестно, поскольку под завалами еще находятся люди. Спасатели пытаются до них добраться. Уже известно, что обстрел велся с применением кассетных боеприпасов.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.