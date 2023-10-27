«Конфликт на истощение»: в Германии заявили о плачевной для ВСУ ситуации

А ведь в дальнейшем все только усугубится с приходом непогоды.

Вооруженные силы России продолжают наступление на купянском направлении, а вместе с тем только осложняют ситуацию для противника. Такое заявление сделал генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Welt.

«На севере, на купянском направлении русские идут метр за метром. Это конфликт на истощение… Страшная ситуация», — сказал он.

Кроме того, уже совсем скоро ухудшится погода, что негативным образом скажется на положении дел украинских войск.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев подготовил фейк с обстрелом домов в Купянске для дискредитации РФ.