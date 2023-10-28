Российские силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями

Средства ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Ликвидированы украинские дроны самолетного типа.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и два — над Тульской. Об этом передают сегодня, 28 октября, в Минобороны России.
Так, пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку по территории РФ. О пострадавших и повреждениях не сообщается.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.
Ранее 5-tv.ru писал, 19 октября пресечена атака беспилотника на Белгородскую область. Все произошло около 22:00 по московскому времени, в небе над российским регионом был ликвидирован БПЛА самолетного типа. Об этом также сообщили в Минобороны России.
- 21 окт
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
- 19 окт
- МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
- 19 окт
- Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
- 18 окт
- МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник
- 18 окт
- «Плотность покрытия»: как россияне помогают военным уничтожать беспилотники ВСУ
- 18 окт
- Средства ПВО сбили десять украинских БПЛА над Курской областью
- 18 окт
- МО РФ: 28 украинских беспилотников уничтожено за минувшую ночь
- 18 окт
- В небе над Белгородской областью сбито шесть беспилотников
- 17 окт
- МО РФ: пресечена попытка Украины совершить теракт над Белгородской областью
- 17 окт
- В Белгородской области сбит беспилотник
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?