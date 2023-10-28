Российские силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями

Ликвидированы украинские дроны самолетного типа.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и два — над Тульской. Об этом передают сегодня, 28 октября, в Минобороны России.

Так, пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку по территории РФ. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, 19 октября пресечена атака беспилотника на Белгородскую область. Все произошло около 22:00 по московскому времени, в небе над российским регионом был ликвидирован БПЛА самолетного типа. Об этом также сообщили в Минобороны России.