Российские силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 36 0

Средства ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями

Российские силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Ликвидированы украинские дроны самолетного типа.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и два — над Тульской. Об этом передают сегодня, 28 октября, в Минобороны России.

Так, пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку по территории РФ. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, 19 октября пресечена атака беспилотника на Белгородскую область. Все произошло около 22:00 по московскому времени, в небе над российским регионом был ликвидирован БПЛА самолетного типа. Об этом также сообщили в Минобороны России.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
21 окт
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
19 окт
МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
19 окт
Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
18 окт
МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник
18 окт
«Плотность покрытия»: как россияне помогают военным уничтожать беспилотники ВСУ
18 окт
Средства ПВО сбили десять украинских БПЛА над Курской областью
18 окт
МО РФ: 28 украинских беспилотников уничтожено за минувшую ночь
18 окт
В небе над Белгородской областью сбито шесть беспилотников
17 окт
МО РФ: пресечена попытка Украины совершить теракт над Белгородской областью
17 окт
В Белгородской области сбит беспилотник
-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

10:48
Сектор Газа подвергся самой мощной бомбардировке: что известно
10:33
Хотел остаться вечно молодым: судьба выполнила просьбу юного актера. Егор Клинаев
10:19
Российские силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
10:11
Развивать ребенка просто и быстро: ТОП-5 эффективных игр из СССР, о которых все забыли
10:00
Воины-десантники: лучшее видео из зоны СВО за день
9:35
Врач перечислила заболевания, вызывающие бесплодие

Сейчас читают

Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски
Просто маска, или… Может ли ИИ лишить работы профессиональных актеров
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
Запомни ее красивой: две актрисы, которые ушли из жизни слишком рано

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео