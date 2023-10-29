Не только «Друзья»: главные роли Мэттью Перри в кино

Актер снялся не только в безумно популярном ситкоме. В каких еще картинах он блистал?

Визитной карточкой умершего актера Мэттью Перри стала роль Чендлера из сериала «Друзья». Но не только эта работа заслуживает признания его таланта. Ведь за свою жизнь он снялся в множестве картин, которые тоже достигли успеха. В основном это были сериалы, но также актер снялся в порядка десяти полнометражных кинофильмов. Сайт 5-tv.ru собрал подборку лучших работ в карьере Мэттью Перри.

«Девять ярдов»

В этой криминальной комедии актер сыграл дантиста Николаса Озерански. Доктор вел простую и размеренную жизнь. Но все изменилось, когда по соседству поселился киллер и вор Джимми Тюльпан (Брюс Уиллис). Криминальный элемент украл у своего босса десять миллионов долларов. И все бы ничего, но жена Николаса Софи (Розанна Аркетт) решила заложить их нового соседа его бывшему начальнику. И тут жизнь персонажа Мэттью Перри перевернулась с ног на голову.

Мэттью Перри и Наташа Хенстридж. Кадр из к/ф «Девять ярдов», реж. Джонатан Линн, 2000 г.

«Мошенники»

«Мошенники» — это романтическая комедия, в которой Перри пришлось сыграть неверного супруга Гордона. Пока его супруга Сара направлялась в Нью-Йорк, ее муж приготовил действительно удивительные новости. Оказалось, что теперь он ухаживает за новой девушкой. А со своей бывшей мужчина хочет развода. Но все так просто закончится явно не может.

Мэттью Перри и Элизабет Херли. Кадр из к/ф «Мошенники», реж. Реджинальд Хадлин, 2002 г.

«Триумф: История Рона Кларка»

Перри в этом фильме играет педагога с идеалистическими взглядами на жизнь. Его персонаж оставил свой провинциальный городок и отправился учить детей в Нью-Йорке. Он устроился в школу с дурной репутацией, но даже в таких условиях он не растерялся. Учитель использовал весь свой запал, что разжечь огонь в сердцах детей.

Мэттью Перри в роли учителя. Кадр из к/ф «Триумф: История Рона Кларка», реж. Рэнда Хейнс, 2006 г.

«Беспомощный»

Этот фильм рассказывают зрителю историю о сценаристе Хадсоне Милбэнке, который болен расстройством самосознания. Он утратил чувства собственного «Я» и ощущает пустоту в жизни. Изо дня в день он смотрит телевизор и его ничего не радует в этом бренном существовании. Но неожиданно в его жизни появляется девушка, которая должна помочь ему закрыть ту самую пустоту.

Мэттью Перри и Линн Коллинс. Кадр из к/ф «Беспомощный», реж. Харрис Голдберг, 2007 г.

«Папе снова 17»

Это очень популярная подростковая комедия. Перри в ней играет 37-летнего Майка О’Доннелла, у которого жизнь пошла под откос. Его жена требует развода, дети не желают с ним разговаривать, а жить ему приходится у своего школьного приятеля. Но тут, как по волшебству, Майк О’Донелл становится молодым. Теперь он вновь 17-летний юноша, но правда которого уже играет Зак Эфрон.

Кадр из к/ф «Папе снова 17», реж. Берр Стирс, 2009 г.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее фото Мэттью Перри перед смертью.