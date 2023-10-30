Аэропорт Махачкалы закрыт на прием самолетов до 6 ноября
Аэродром в данный момент освобожден от толпы.
Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; 5-tv.ru
Аэропорт Махачкалы закрыт на прием самолетов до 6 ноября из-за беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в официальном Telegram-канале.
«Аэропорт закрыт только на прием воздушных судов, ситуация сейчас решается, но мы сообщали в Telegram-канале только об аэродроме (речь идет об освобождении от несанкционированно проникших участников беспорядков)». Ситуация с вылетом двух задержанных рейсов сейчас решается», — сообщил пресс-секретарь организации Артем Кореняко.
В данный момент известно, что прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о беспорядках в аэропорту. Дело возбуждено по статье «Массовые беспорядки», об этом официально заявили в ведомстве.
В аэропорту Махачкалы произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что аэродром Махачкалы освобожден от толпы.
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