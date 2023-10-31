«Пробный конфликт»: чем арабский мир ответит на события в секторе Газа

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 19 0

Политолог Севастьянов: не все мусульманские страны поддерживают Палестину

«Пробный конфликт»: чем арабский мир ответит на события в секторе Газа

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Могут ли мусульманские страны объединиться в противостоянии Израилю?

Обострение конфликта на Ближнем Востоке не должно перерасти в глобальное противостояние Израиля и мусульманских государств, так как не все они поддерживают позицию Палестины. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» заявил политолог-востоковед Николай Севостьянов.

Эксперт отмечает, что сегодня арабский мир нельзя назвать единой общностью, так как во многих мусульманских странах далеко не все выражают симпатии Палестине. В качестве примера Севастьянов приводит Саудовскую Аравию, граждане которой не поддерживают палестинцев в конфликте с Израилем.

Причем речь идет не только об элитах, но и простых гражданах. По мнению политолога, одной из причин этого являются волны миграции, с которыми столкнулись страны Персидского залива.

«Поэтому говорить о перерастании палестино-израильского конфликта в формат некоего глобального противостояния мусульманских государств Израилю на данном этапе мы не можем. Конфликт в каком-то смысле пробный», — считает специалист.

Севастьянов отмечает, что сегодняшние события позволяют тем или иным игрокам Ближнего Востока сместить баланс сил и расстановку в регионе. Но в глобальный конфликт процессы не перерастут.

Израиль недавно объявил о начале третьего этапа военной операции против ХАМАС в секторе Газа. Цель ЦАХАЛ — полное уничтожение военного и управленческого потенциала группировки, силами которой было совершено беспрецедентное нападение на Израиль 7 октября.

После этого Израилем было принято решение о проведении военной операции на территории анклава. Иран и ливанская военизированная организация «Хезболла» заявили о готовности вступить в конфликт, если Израиль не прекратит «геноцид» в отношении палестинцев.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Кремль с тревогой и болью в сердце следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Позиция страны, подчеркивал он, основана на решении ООН, предусматривающем создание суверенного государства Палестина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль обвинили в использовании токсичного газа в секторе Газа.

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