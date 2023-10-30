Военное преступление? Израиль обвинили в использовании токсичного газа в секторе Газа
Al Mayadeen: Израиль использовал токсичный газ в секторе Газа
Фото, видео: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein; 5-tv.ru
Отравляющее вещество, как утверждается, ЦАХАЛ использовал в основных районах наземной операции.
Армия Израиля применила токсичный газ перед попыткой проникнуть в сектор Газа. Об этом сообщает арабское издание Al Mayadeen.
Его источники утверждают, что отравляющее вещество использовали «в основных районах наземной операции, в частности, в Бейт-Лахии и Бейт-Хануне». Однако что именно за вещество было применено силами ЦАХАЛ, не уточняется.
О возможности такого сценария предупреждали многие военные эксперты. Британское издание Middle East Eye, в частности, писало, что Израиль и США намерены заполнить подземные тоннели ХАМАС нервно-паралитическим газом в рамках внезапного нападения на сектор Газа.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ открыл ответный огонь против военной инфраструктуры на территории Сирии после того, как арабская республика обстреляла Израиль.
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