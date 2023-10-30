Военное преступление? Израиль обвинили в использовании токсичного газа в секторе Газа

Эфирная новость 54 0

Al Mayadeen: Израиль использовал токсичный газ в секторе Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Отравляющее вещество, как утверждается, ЦАХАЛ использовал в основных районах наземной операции.

Армия Израиля применила токсичный газ перед попыткой проникнуть в сектор Газа. Об этом сообщает арабское издание Al Mayadeen.

Его источники утверждают, что отравляющее вещество использовали «в основных районах наземной операции, в частности, в Бейт-Лахии и Бейт-Хануне». Однако что именно за вещество было применено силами ЦАХАЛ, не уточняется.

О возможности такого сценария предупреждали многие военные эксперты. Британское издание Middle East Eye, в частности, писало, что Израиль и США намерены заполнить подземные тоннели ХАМАС нервно-паралитическим газом в рамках внезапного нападения на сектор Газа.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ открыл ответный огонь против военной инфраструктуры на территории Сирии после того, как арабская республика обстреляла Израиль.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
30 окт
«Освободи нас сейчас!» — израильские пленницы обратились к Нетаньяху
30 окт
Не меняется десятилетиями: в чем суть позиции России по конфликту Израиля и сектора Газа
30 окт
Выживший: раненый на фестивале в Израиле полицейский дал откровенное интервью
30 окт
В Кремле допустили влияние извне на ситуацию в Махачкале
30 окт
«Получили известие»: мать похищенной в Газе немки сообщила печальные новости
30 окт
«Глубоко в грязи»: в США признали поражение на Ближнем Востоке
30 окт
Не убедил: в США не согласны с утверждением Джо Байдена о помощи Украине
30 окт
Продолжение эскалации? Израиль обстрелял военные объекты в Сирии
30 окт
«Беспредел!» — глава Дагестана отреагировал на беспорядки в аэропорту
30 окт
Минздрав Дагестана сообщил о раненных в аэропорту Махачкалы
Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:13
«Мы задали тренд»: русская порноактриса научила Запад заниматься сексом
19:05
МИД официально сообщил о прекращении соглашения о «безвизе» между РФ и Украиной
19:00
Украина теряет танки, а Зеленский — квартиру в Крыму: самые важные события дня
18:47
Выведут холестерин и укрепят иммунитет: ТОП продуктов для противодействия онкологии
18:38
«На вкус и цвет товарищей нет»: солисты дуэта «ЭЛиПС» о творчестве Инстасамки
18:25
Они вынуждены сдаваться: армия России методично уничтожает боевиков ВСУ в районе Марьинки

Сейчас читают

Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей?
Квартиру Зеленского в Ялте продали на аукционе
О массовых кражах оружия: ГБР Украины готовит мотивацию для отставки Зеленского?
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд