МО РФ: два беспилотника пытались атаковать Курскую область

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 14 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

МО РФ: два беспилотника пытались атаковать Курскую область

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над небом Курской области успешно сбито два беспилотника. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Известно, что оба беспилотных летательных аппарата были самолетного типа.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
31 окт
Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
30 окт
В Севастополе применили ПВО для отражения атаки дронов
29 окт
Над Крымом уничтожено 36 украинских дронов
29 окт
В МАГАТЭ отреагировали на атаку украинских дронов на Курскую АЭС: что с уровнем радиации
28 окт
«Прямое указание»: МИД допустил причастность Запада к атаке Киева на Курскую АЭС
28 окт
Российские силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
21 окт
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
19 окт
МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
19 окт
Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
18 окт
МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник
+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
92.02
-1.22 97.93
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:50
Нелепая случайность разрушила брак: трагедия жизни Василия Ланового
1:32
Суицид или неосторожность с таблетками? Новые подробности о смерти Мэттью Перри
1:14
«Внезапная» экзотика: как змеи проникают в квартиры жителей Москвы
1:03
МО РФ: два беспилотника пытались атаковать Курскую область
0:56
В Министерстве финансов РФ ответили на обвинения главы Carlsberg
0:38
По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы арестованы семь человек

Сейчас читают

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ
Начался самый страшный день в году: о чем предупредил священник на Хэллоуин
Политолог: дни Нетаньяху как лидера Израиля сочтены
«Вера в добро»: Ольга Кабо объяснила феномен популярности сказок

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд