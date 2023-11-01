«Спросите любого»: боевики ВСУ назвали причину провала контрнаступления

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 42 0

Журналист CNN: ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступления

«Спросите любого»: боевики ВСУ назвали причину провала контрнаступления

Фото: Reuters / 3RD ASSAULT BRIGADE / UKRAINIAN

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Корреспондент СNN Нил Хайэр побывал в зоне проведения спецоперации и пришел к печальному для Киева выводу.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают, что контрнаступление провалилось, а причиной этого провала стала нехватка боеприпасов. Об этом солдаты рассказали корреспонденту CNN Нилу Хауэру, который лично посетил зону вооруженного конфликта. О своих впечатлениях он рассказал в соцсети X.

«Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема», — заявил журналист.

По словам Хауэра, у киевского режима было много артиллерийских снарядов, полученных от союзников, но их оказалось недостаточно. Он отметил, что цели контрнаступления не были достигнуты, а восполнить запасы получится нескоро, на это потребуется как минимум год.

Украина объявила о начале контрнаступления на трех направлениях — Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском — 4 июня. В бой были направлены подготовленные инструкторами НАТО бригады, на вооружении у них была предоставленная западными странами техника и машины.

Минобороны РФ не раз заявляло об огромных потерях ВСУ в технике и живой силе и слабых результатах наступательных действий. Велики были Президент России Владимир Путин заявил, что попытки противника продвинуться перед на упомянутых направлениях провалились, отечественные войска остановили их, а затем отбросили на исходные позиции.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Запад все активнее призывает Киев к переговорам с Москвой.

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