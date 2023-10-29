Никто не верит в Украину: Зеленский толкает Запад к самоубийству
Экс-советник Рейгана: отказ Зеленского от мирных переговоров угрожает Западу
Фото: www.globallookpress.com / Nina Lyashonok
Все чаще на Западе поднимается вопрос о том, что Украину нужно принуждать к мирному решению конфликта с Россией.
Отказ Киева от переговоров с Москвой грозит ужасными последствиями, написал бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
Почему начался конфликт на Украине?
Бывший политик открыто обвинил администрацию президента США Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Впрочем, как и многих других. Именно Байден, по мнению Бэндоу, превратил украинский конфликт в опосредованную войну против Москвы, ведь США поставляли финансы и вооружение на Украину, а также занимались обучением украинских боевиков.
Для Украины же принятие «американского лидерства» означало ложь Москве и принятие политики расширения НАТО на восток. Именно это сделало Украину противником России.
Почему поддержка США не помогла Украине?
США и их союзники набрались смелости в начале спецоперации. В эти усилия они вложили много денег и оружия, что помогло Киеву, но только в первое время. Россия быстро адаптировалась к любым нововведениям, что привело к провалу украинского «контрнаступления».
Более того, у самых ярых военных сторонников Киева осталось мало оружия, включая артиллерию, возможно, самого важного оружия в этом конфликте, и соответствующих боеприпасов.
«Все кончено»: Зеленскому указали на крах отношений с США
Но самые важные потери Украины, пишет Даг Бэндоу, — кадровые. Украина вряд ли сможет позволить их восполнить. Особенно на фоне массового нежелания обычных украинцев воевать с Россией. Многие либо уехали из страны, либо уклоняются от призыва.
«Политика, направленная на то, чтобы накачать Киев деньгами и оружием, чтобы он продолжал сражаться, но не побеждать, не является устойчивой. Западные страны устали от дорогостоящего тупика, который разрушает Украину», — пишет бывший политик.
Когда начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной?
Все чаще появляются намеки на то, что официальные лица на Западе признают необходимость переговоров.
«Президент Владимир Зеленский отказался от этого курса. Никто не верит, что Украина сможет победить в одиночку. Если поддержки союзников недостаточно, то только эскалация — формальное вступление союзников в войну — может принести победу. Однако это будет самоубийством», — уверен экс-советник Рейгана.
Автор статьи предложил западным лидерам разработать новую систему безопасности в Европе, в рамках которой Украина получит нейтральный статус. Он добавил, что странам Запада следует провести переговоры о мире с Россией и продемонстрировать готовность снять санкции. Им также предстоит провести жесткие переговоры с Киевом, заключил Даг Бэндоу.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину финансами и вооружением.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лукашенко призвал начать переговоры по Украине.
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