Десятки танков и бронемашин: как выглядит граница Египта с сектором Газа
Times of Israel: Египет разместил десятки танков и бронемашин возле КПП «Рафах»
Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany
«Рафах» — единственный погранпереход между Египтом и сектором Газа.
Десятки бронемашин и танков размещены возле КПП «Рафах» со стороны Египта на границе с сектором Газа. Об этом сообщает издание Times of Israel.
«Египет разместил танки и бронемашины рядом с контрольно-пропускным пунктом в Газу «Рафах», — опубликовали журналисты газеты.
Кроме того, аналитики предположили возможную причину такого решения — у Каира есть опасения наплыва огромного количества беженцев в страну. КПП «Рафах» — это единственный пограничный переход между сектором Газа и Египтом.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа.
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