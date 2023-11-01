Десятки танков и бронемашин: как выглядит граница Египта с сектором Газа

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 30 0

Times of Israel: Египет разместил десятки танков и бронемашин возле КПП «Рафах»

Десятки танков и бронемашин: как выглядит граница Египта с сектором Газа

Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

«Рафах» — единственный погранпереход между Египтом и сектором Газа.

Десятки бронемашин и танков размещены возле КПП «Рафах» со стороны Египта на границе с сектором Газа. Об этом сообщает издание Times of Israel.

«Египет разместил танки и бронемашины рядом с контрольно-пропускным пунктом в Газу «Рафах», — опубликовали журналисты газеты.

Кроме того, аналитики предположили возможную причину такого решения — у Каира есть опасения наплыва огромного количества беженцев в страну. КПП «Рафах» — это единственный пограничный переход между сектором Газа и Египтом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа.

Десятки танков и бронемашин: как выглядит граница Египта с сектором Газа

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Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany

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Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany

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