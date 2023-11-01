Число арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 30 0

Число арестованных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15

Число арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения.

Уже 15 человек арестованы за участие в массовых беспорядков в республике Дагестан, а именно — в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает агентству РИА Новости пресс-служба Верховного суда региона.

«Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения», — сообщила руководитель Зарема Мамаева.

Она также заявила, что восьми правонарушителям назначили восемь суток административного ареста, а двое обошлись обязательными работами из-за проблем со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэропорт Махачкалы в результате беспорядков пострадал на 285 миллионов рублей.

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